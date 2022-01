A14, chiusure notturne tratto Pescara Ovest-Pescara Sud

(ANSA) - PESCARA, 10 GEN - Sull'autostrada A14 per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari", in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud, verso Bari. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud. (ANSA).