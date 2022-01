A fuoco tetto palazzina, evacuate cinque famiglie a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 05 GEN - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Chieti durante alcuni lavori di posa in opera di una guaina impermeabilizzate sul tetto in legno di una palazzina di tre piani nel quartiere del Tricalle. I primi ad intervenire per cercare di spegnere il rogo sono stati gli operai che stavano lavorando sul tetto, poi sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del Fuoco con diversi automezzi e due autoscale che stanno ancora lavorando per spegnere definitivamente l'incendio. Nella palazzina abitano cinque famiglie che sono state evacuate, per un totale di una quindicina di persone, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto ha operato la Polizia che ha provveduto a chiudere le strade di accesso e che sta sta ricostruendo l'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Diego Ferrara con gli assessori Stefano Rispoli e Fabio Stella. (ANSA).