Covid: in Abruzzo 1.990 casi, rapido aumento ricoveri

(ANSA) - PESCARA, 03 GEN - Sono 1.990 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato comprende anche 1.368 nuovi positivi accertati esclusivamente attraverso test antigenico rapido, come disposto dalla circolare del 29 dicembre del Dipartimento regionale Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (2.473) e test antigenici (13.218) è pari all'12,68%. In rapido aumento i ricoveri. Si registrano tre decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.645.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 23.703 (+1.703): 194 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area medica e 22 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 23.487 (+1.693) sono in isolamento domiciliare. Due decessi riguardano una 91enne e una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. I guariti sono 87.371 (+284).

Dei 113.719 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 26.544 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+194), 29.459 in provincia di Chieti (+792), 27.505 in provincia di Pescara (+536), 28.340 in provincia di Teramo (+375) e 1.179 fuori regione (+31), mentre per 454 (+62) sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).