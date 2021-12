Acqua: Forum H2O, utenti beffati, aumento costi non servizi

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - "A fronte dell'aumento delle tariffe dell'acqua i cittadini onesti non hanno neanche avuto almeno la soddisfazione di veder migliorato il servizio, non solo sulla distribuzione dell'acqua, ma anche sulla depurazione.

Insomma sono stati beffati". A sottolinearlo è il portavoce di Forum H2O, Augusto De Sanctis, commentando il dato della lievitazione delle bollette irdiche in Abruzzo nell'ultimo decennio.

"Il problema dell'andamento delle tariffe in alcuni territori è dovuto all'adeguamento alla normativa - ha aggiunto interpellato dall'ANSA - in quanto, ad esempio nella Marsica, si pagava addirittura senza contatori e quindi a forfait. Oppure la presenza di una vasta morosità affrontata solo negli ultimi due-tre anni e non ancora risolta. Ovvio che se tanti non pagano gli oneri ricadono sui cittadini corretti. Purtroppo però c'è da dire anche che a fronte degli aumenti i citttadini onesti non hanno neanche avuto almeno la soddisfazione di veder migliorato il servizio". (ANSA).