Imprese in rosa, premiate le storie più innovative

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - L'una intreccia i tomboli, l'altra integra dati per creare l'outfit perfetto. L'una non perde mai la capacità di reinventarsi, nonostante i suoi 52 anni ed un terremoto alle spalle, l'altra mette su una start up con sette persone a soli 15 anni e, appena maggiorenne, diventa fonte di ispirazione per le donne che non vogliono smettere di inseguire i propri sogni.

Sono le storie che hanno vinto la settima edizione di "Imprese in rosa: che storia!" che, dallo scorso anno si è arricchito della sezione "Impresa in rosa che idea": le protagoniste, Simona Iannini ed Arianna Pozzi, hanno ricevuto il premio, della consistenza di mille euro, in una apposita cerimonia.

L'iniziativa si è svolta stamani alla Camera di Commercio Chieti Pescara. Presentato anche il documentario "Le donne del Fare", che sarà disponibile sul sito dell'ente camerale.

L'autore è il giornalista Luca Pagliari che ha intervistato le imprenditrici vincitrici delle precedenti edizioni.

Le vincitrici di questa edizione sono state selezionate da una apposita commissione composta da: Nunzia Salvatorelli (consigliera camerale); Gemma Andreini (già presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo); Simone d'Alessandro (sociologo e direttore HubAbruzzo); Vincendo d'Aquino (direttore del Fla) e Monica Pelliccione (giornalista e scrittrice). E' possibile leggere tutte le storie su www.impreseinrosachestoria.it. (ANSA).