Gemelli Molise, Federico (M5s), fare chiarezza su vendita

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - "Il Gemelli Molise è un'eccellenza sanitaria da supportare e valorizzare sia a livello di personale sia per i servizi che eroga alla comunità.

La vendita dell'azienda ospedaliera impone chiarezza sul futuro dei dipendenti e sui motivi che hanno spinto il Governo a non esercitare lo strumento del Golden Power". Così il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s), annunciando la presentazione di un'interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della Salute.Tre gli obiettivi: conoscere le garanzie fornite dagli acquirenti sulla tutela dei posti di lavoro, sulla continuità dei servizi erogati e sui livelli essenziali di assistenza; conoscere i motivi per cui il Governo ha deciso di non esercitare il Golden Power; capire se davvero le risorse sull'edilizia sanitaria potevano essere utilizzate dalla Regione Molise per acquisire le quote societarie del Gemelli. "Su quest'ultimo aspetto - spiega Federico - ritengo giusta, nelle intenzioni, la volontà della Regione di acquisire la quota maggioritaria del Gemelli, ma sbagliato lo strumento individuato per farlo. Credo infatti che le risorse assegnate al Molise per l'edilizia sanitaria non potevano essere utilizzate semplicemente perché non è possibile impiegare quei fondi per acquisire quote societarie. Ad ogni modo - aggiunge - il momento attuale e le condizioni del sistema sanitario regionale impongono spiegazioni certificate. Non è questo il tempo delle soluzioni raffazzonate, ma quello della chiarezza e delle certezze". (ANSA).