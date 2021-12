La Maiella alla Conferenza internazionale dei Geoparchi mondiali

(ANSA) - SULMONA, 14 DIC - "I Geoparchi non riguardano le rocce, riguardano le persone": così Nicholas Zouros, presidente della rete Mondiale dei Geoparchi (Global Geopark Network), ha introdotto oggi la Conferenza internazionale dei Geoparchi Mondiali, organizzata dal Jeju Island Unesco Global Geopark (UGGp), Korea, alla quale partecipano i rappresentanti di 52 nazioni e dei 169 geoparchi mondiali. Con lui anche il governatore della Jeju Island e il ministro dell'Ambiente della Korea. Con la cerimonia di apertura, trasmessa su Zoom e YouTube, sono iniziate le sessioni scientifiche del Convegno.

A rappresentare il Geoparco Maiella il segretario del comitato tecnico-scientifico Adele Garzarella, che mercoledì 15 dicembre relazionerà sulle attività di ricerca e progetti di sviluppo sostenibile del Maiella UGGp ("The Maiella Unesco Global Geopark, a journey through its geodiversity and sustainable development research program". di Garzarella A., Di Cecco V., Manzi A., Di Santo M., Zulli C., Di Martino L.).

Durante la Conferenza si avrà l'opportunità di partecipare a viaggi virtuali ed esplorare le bellezze del Jeju Island Unesco Global Geopark. La chiusura si terrà giovedì 16 dicembre accompagnata dalla cerimonia di Certificazione GGN, Global Geoparks Network, Rete Mondiale dei Geoparchi, dall'annuncio dei membri onorari GGN, dai Film Festival Awards e dall'annuncio della 10/a Conferenza Internazionale sui Geoparchi Globali Unesco 2023 (ANSA).