Stellantis: Bardi, "strategia europea sui semiconduttori"

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - "E' necessaria una strategia europea verso la Cina sui semiconduttori": lo ha chiesto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando oggi durante la Conferenza Stato-Regioni e richiamando le posizioni già espresse dai presidenti Cirio, Marsilio, Toma e Schlein.

"Non possiamo accettare - ha aggiunto Bardi, riferendosi allo stabilimento di Melfi (potenza) di Stellantis - che i nostri stabilimenti siano fermi o limitati, i nostri lavoratori in cassa integrazione, per una mossa politica spregiudicata presa a migliaia di chilometri di distanza da noi, ma che esplica effetti anche sui nostri territori. Penso a Melfi, ma anche agli altri stabilimenti Stellantis in Italia. Rivolgo un appello al Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea Apostolos Tzitzikostas: la UE deve difendere il settore automotive e i lavoratori italiani ed europei". (ANSA).