Erosione coste:Smargiassi, danni mareggiate colpa burocrazia

Punta l'indice soprattutto sui ritardi negli interventi di messa in sicurezza dovuti alla burocrazia regionale il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5S) nel denunciare i danni provocati dalle mareggiate ad alcune proprietà ubicate sul tratto di costa di Vasto meglio noto come Vignola, dove le mareggiate hanno provocato crolli e smottamenti.

"Purtroppo il mare non aspetta i tempi della Regione nel porre in essere quegli interventi di messa in sicurezza e difesa della costa che, da troppo tempo, i vastesi attendono con ansia.

E così ci si ritrova, purtroppo, a fare la conta dei danni alle proprietà private e a quelli connessi all'erosione della costa che, metro dopo metro, viene letteralmente cancellata dal mare" - dice Smargiassi, secondo il quale dopo aver votato convintamente dei provvedimenti per la difesa costiera "è francamente frustrante assistere inermi agli ennesimi, prevedibili, danni che si verificano quando le condizioni del tempo diventano poco clementi".

"Attendiamo la stima dei danni ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione in cui oltre a mettere in sicurezza bisognerà ripristinare quanto danneggiato dal mare - conclude Smargiassi. Auspico che almeno ora, considerata anche l'immediata disponibilità di risorse, non vi siano ritardi negli interventi, seguendo delle procedure d'urgenza visto che, di fatto, non è possibile tergiversare oltre se si vuole mettere in sicurezza quanto ancora si è salvato dalla furia del mare".

