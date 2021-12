Coni Abruzzo, crescono giovani iscritti a sport all'aperto

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - Lo sport abruzzese segna buoni numero a livello di base e giovanile nonostante la perdurante emergenza sanitaria, registrando una crescita di iscrizioni soprattutto negli sport praticati all'aperto come il calcio e l'atletica leggera. A confermarlo è il presidente regionale del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro che all'ANSA traccia un bilancio di quello che è stato il 2021.

"Siamo soddisfatti sopratutto per la seconda fase dell'anno - spiega - che ha visto un incremento delle iscrizioni alle federazioni sportive dei nostri ragazzi. Devo dire che l'incremento maggiore lo hanno avuto gli sport che si praticano all'aperto anche nella stagione invernale e mi riferisco al calcio e alle discipline dell'atletica leggera e in alcuni casi anche della pallacanestro. Per quanto riguarda invece gli sport che si praticano al chiuso l'incremento è stato più contenuto per le prescrizioni che riguardano il Covid".

"Tutte le attività - aggiunge Imbastaro - al chiuso e all'aperto vengono svolte nel massimo rispetto delle normative sanitarie. Sperando in un ulteriore miglioramento della situazione generale ci aspettiamo un 2022 ancora migliore". Dopo quella fatta a Chieti il 16 dicembre, ci sarà la Festa dello Sport a Montesilvano del Coni provinciale di Pescara con "Premia il Talento" con un riconoscimento ai migliori 18 atleti e a seguire la premiazione di società e atleti che si sono messi in mostra nell'anno che sta per concludersi. (ANSA).