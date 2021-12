Parte Cartoons on the Bay, il festival con tre anime

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Digital, Live e Hybrid: Cartoons on The Bay, il Festival dell'animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con RaiPlay, triplica la sua anima e si prepara a una settimana (da domani all'8 dicembre) densa di contenuti con quasi 300 opere e 40 Paesi rappresentati e varie anteprime e opere inedite. A raccontarla all'ANSA il direttore artistico Roberto Genovesi. "Festeggeremo i meravigliosi 30 anni di Nathan Never, eroe della scuderia Bonelli - spiega - ma celebreremo anche il grande Franco Battiato e i 100 anni dalla nascita del maestro Lele Luzzati anche grazie alla serie I giorni dell'Avvento che abbiamo appena resa disponibile su RaiPlay".

Per quanto riguarda la location dell'evento Genovesi dice: "Siamo costretti a ripetere l'esperimento digital del 2020 - sottolinea - ma è una costrizione fino a un certo punto perché i numeri dello scorso anno sono stati davvero lusinghieri e siamo stati contentissimi di aver allargato così tanto la platea con svariate migliaia di accessi quotidiani sia a livello nazionale che internazionale. Quindi abbiamo ripetuto la parte digital senza dispiacere e abbiamo allargato a più piattaforme: RaiPlay per quel che riguarda le prospettive e i prodotti di Rai Ragazzi, la sezione Channel del nostro sito di Cartoons con tutte le masterclass e le interviste e per la prima volta un player privato come MyMovies.it che si occupa già di grandi festival come quello di Venezia. Lì avremo tutte le opere e i lungometraggi in concorso e quindi si potranno vedere decine e decine di film sempre a numero chiuso con la sala virtuale".

Imperdibile la retrospettiva su RaiPlay di Fusako Yusaki, maestra dell'arte dell'animazione a passo uno in plastilina e le cui opere televisive hanno fatto crescere quattro generazioni di piccoli spettatori italiani attraverso le trasmissioni della Rai. (ANSA).