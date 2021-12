Calcio: dissequestrate quote del Teramo dal Gip

(ANSA) - TERAMO, 02 DIC - Altra buona notizia per il Teramo Calcio e i tifosi biancorossi, dopo che nei giorni scorsi il Gip non aveva convalidato il fermo di Davide e Mario Ciaccia, neo proprietari del Teramo Calcio, indagati in una inchiesta della Procura di Roma per truffa: le quote societarie, comprese quelle del Teramo calcio (il 60% era stato posto sotto sequestro), sono state dissequestrate. La decisione è arrivata in tarda mattinata ed è del giudice per le indagini preliminari di Roma: tutte i beni, mobiliari e immobiliari, che erano stati sequestrati su disposizione della Procura di Roma, sono tornati nella piena disponibilità della famiglia di imprenditori romani che di recente avevano acquisito il 60% del capitale sociale del Teramo calcio. (ANSA).