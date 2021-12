Sanità: a Pescara sit in familiari malati mentali

(ANSA) - PESCARA, 01 DIC - Questa mattina a Pescara sotto alla sede dell'assessorato regionale alla Sanità di via Conte di Ruvo si è tenuto un presidio dei familiari e dei cittadini abruzzesi che vivono la malattia mentale e che hanno diritto ad un sistema di cura in linea con le raccomandazioni dell'OMS. Le associazioni e i sindacati sostengono che non è così come insostenibile è il carico dei familiari dei malati, con i Centri di Salute Mentale a ridotto orario di apertura e con difficoltà di accesso. "Noi chiediamo l'istituzione della Consulta della Salute mentale che il Piano Sanitario Regionale prevede dal 2008 e che era stata assicurata nel 2020 - come ha spiegato Tiziana Arista presidente di Cosma (Coordinamento Salute Mentale Abruzzo - e poi chiediamo attenzione da parte della Regione per i malati, per chi soffre di salute mentale e i loro familiari e attenzione per i Centri di Salute Mentale pubblici che hanno pochissimi fondi e risorse e questo nonostante il grande lavoro degli operatori. Sappiamo che c'è stato il Covid e che la Sanità è stata travolta da tutto questo ma tra l'altro noi non chiediamo molto fondi ma aiuti per tenere le persone che hanno queste problematiche e i nostri cari a casa e non ricoverati nelle strutture con costi maggiori come avviene ancora oggi. Non ci si venga a dire dunque che è un problema di fondi. Ce ne vogliono pochi dunque di fondi, ma più assistenza per queste persone anche perché la malattia mentale e queste problematiche dopo la pandemia sta iniziando a riguardare anche adulti giovani e adolescenti". (ANSA).