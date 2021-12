Saldi: D'Amario, in Abruzzo partono il 5 gennaio

(ANSA) - PESCARA, 01 DIC - Partono il prossimo 5 gennaio 2022 i saldi di fine stagione. Lo ha annunciato l'assessore al Commercio, Daniele D'Amario, al termine della riunione avuta oggi con i rappresentanti delle associazioni di categorie del commercio. "La decisione - spiega D'Amario - è in linea con l'intesa raggiunta a livello nazionale e sulla quale si stanno adeguando anche le altre regioni. In Abruzzo, in questo senso, nella riunione di questa mattina si è inteso seguire questa linea. Il tutto dipende naturalmente dall'andamento dei contagi da Covid, perché modifiche potrebbero aversi in caso in cui l'Abruzzo esca dalla zona bianca ed entri in una delle fasce ad alto rischio". Nella riunione con i rappresentanti dei commercianti si è parlato, ha ricordato D'Amario, "anche delle problema delle vendite on line che, a detta delle associazioni di categoria, penalizza fortemente il commercio di prossimità.

Concorderemo una data per una riunione specifica che affronti in tutte le sue sfaccettature il problema". (ANSA).