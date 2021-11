Fira presenta progetto Fintech per credito ad aziende

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - Si chiama Fintech ed è la prima piattaforma dedicata ai servizi finanziari online e tecno finanza oggetto della prima linea del programma "AbruzzoCheCresce", ideato dalla Fira, Finanziaria Regionale abruzzese, con l'obiettivo di ampliare la gamma dei servizi offerti alle aziende e ai professionisti del territorio. Firmata questa mattina la convenzione tra Fira e il gruppo EB European Brokers per la realizzazione del progetto.

"Questa piattaforma - ha detto il presidente di Fira Giacomo D'Ignazio - è di fondamentale importanza, è tra le prime iniziative che illustriamo, uno strumento per dare liquidità a imprese e professionisti abruzzesi. Tramite questa piattaforma daremo la possibilità di fornire servizi come sconto fatture, anticipo del credito e crediti che riguardano sia aziende private sia quelle che lavorano con la Pubblica amministrazione". Il Ceo di European Brokers Carlo De Simone ha spiegato che "la Fira è la prima finanziaria regionale ad adottare questo sistema che mixa assicurazione e finanza andando a mitigare il rischio e fornire alle imprese accesso a strumenti di liquidità alternativi a quelli del sistema tradizionale bancario. Parliamo - ha aggiunto De Simone - di un progetto innovativo importante perché, con la pandemia, le imprese hanno problemi di liquidità e di pagamento, questo servizio innovativo riprende esperienze percorse all'estero, mira a dare sostegno a quella filiera del mercato che oggi vale 500 miliardi di euro e di cui solo il 30% è assistito da strumenti di finanziamento del capitale circolante e dunque darà impulso al territorio e alle catene produttive della regione". Infine il presidente della Commissione consiliare regionale Sviluppo Economico, Emiliano Di Matteo: "Per la Regione è motivo di orgoglio parlare di questo progetto e oggi più che mai possiamo dire che Fira mira ad avere un ruolo attivo e di soggetto promotore per le iniziative verso gli operatori economici". (ANSA).