Teramo, i piccoli degenti di Pediatria incontrano gli alunni

(ANSA) - TERAMO, 26 NOV - I piccoli malati della Pediatria del Mazzini di Teramo incontrano gli alunni delle scuole medie.

Il progetto "Libriamoci 2021" con la sua formula speciale: "Libri, amore e fantasia! Parole in gioco", organizzato dall'Istituto comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento" entra in una scuola particolare come quella in ospedale. I bambini ricoverati nell'Uoc di Pediatria, diretta da Antonio Sisto, sotto la guida dell'insegnante Elsa Di Ferdinando nei giorni scorsi si sono infatti messi in contatto, mediante video-incontro, con la classe I C della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento" guidati dall'insegnante Francesca Mincione. I ragazzi hanno letto un testo di Gino Strada, "Mago Linguaggio", e su questo è stato acceso un dibattito, in cui si sono scambiati riflessioni ed impressioni. "Vista l'ottima riuscita dell'iniziativa, sotto diversi aspetti non ultimo quello della socializzazione - si legge in una nota della Asl - si pensa già a ripetere in futuro l'esperimento". (ANSA).