Confimprese: l'aquilano Arduini in direttivo nazionale

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - In occasione del 25° Congresso di ConfimpreseItalia, svoltosi a Fiuggi la scorsa settimana, il Presidente Guido D'Amico ha nominato l'aquilano Pierluigi Arduini, già coordinatore regionale di ConfimpreseAbruzzo, nel Direttivo Nazionale di ConfimpreseItalia.

ConfimpreseItalia, Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi, rappresenta 80mila imprese con 800.000 dipendenti. In Italia è presente con 78 Organizzazioni Territoriali, 20 Federazioni di Categoria e 14 Organizzazioni Federate, all'estero conta delegazioni in Cina, Spagna, Ungheria e Tunisia. Pierluigi Arduini vanta una larga esperienze nel campo delle associazioni di categoria, tra le quali Confartigianato Imprese. "Ringrazio il Presidente D'Amico, anima e guida della nostra Associazione, per aver indicato il mio nome nella composizione del Direttivo nazionale, il mio impegno, nell'assolvere il prestigioso incarico, sarà pieno e completo", ha detto Arduini.

"Rappresentare il tessuto produttivo, politico e sociale del nostro territorio, risulterà di certo utile alla definizione delle linee programmatiche della nostra Associazione.

L'occasione data dagli strumenti nazionali messi a disposizione, uno fra tutti quelli previsti dal Simest per i processi di internazionalizzazione delle piccole imprese, sono continue opportunità che il nostro paese in generale e il nostro territorio in particolare, non devono assolutamente farsi sfuggire".

Al Congresso di Fiuggi, che ha visto la Conferma di D'Amico alla guida dell'Associazione, sono intervenuti: Luigi Di Maio, Mara Garfagna, Massimo Garavaglia, Laura Castelli, Pierpaolo Sileri, Ilaria Fontana, Claudio Durigon, Davide Faraone, Mario Baccini, Mario Sechi. (ANSA).