Asl Teramo, giornata di screening per i tumori del collo

La Asl di Teramo ha aderito con uno screening, che si svolgerà oggi 23 novembre: l'equipe dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria diretta da Pietro Romualdi visiterà gratuitamente la cittadinanza nell'ambulatorio al secondo piano del secondo lotto dell'ospedale di Teramo dalle 9.30 alle ore 15.30. Non è necessaria la prenotazione.

"Si tratta di una iniziativa doverosa in quanto la prevenzione di questi tumori ne migliora in maniera sorprendente la prognosi - spiega Romualdi - Questa campagna di sensibilizzazione ha due obiettivi fondamentali: innanzitutto rendere consapevole la popolazione sull'importanza di non sottovalutare la comparsa di un nodulo del collo , anche se indolente, ma di rivolgersi al proprio medico allo scopo di favorire una diagnosi precoce e poi, per quanto riguarda gli obiettivi medico-sanitari, considerare una massa cervicale nell'adulto come potenzialmente maligna sino a prova contraria ed evitare studi diagnostici frammentati, disorganizzati o focalizzati su specifiche cause".

"Ritengo che questa iniziativa costituisca un momento importante di sensibilizzazione e di contatto diretto dell'utenza con gli specialisti della branca - aggiunge il direttore generale Maurizio Di Giosia - su un tema di grande rilievo per la nostra società, essendo i tumori del testa-collo il settimo cancro più comune in Europa, con un'incidenza, in Italia, di 18 casi l'anno ogni 100.000 abitanti e una tendenza in incremento. Nonostante la sua gravità e la crescente diffusione, c'è poca consapevolezza sociale del cancro della testa e del collo: è necessaria una diagnosi tempestiva perché il ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia".

