A Teramo trenino turistico alla scoperta del centro storico

(ANSA) - TERAMO, 23 NOV - A Teramo arriva un trenino turistico, nell'ambito del progetto "Scopri Teramo", che permetterà a chi vuole visitare la città e soprattutto ai più piccoli di visitare i principali luoghi storici e culturali.

"Abbiamo avuto la possibilità di ospitare a Teramo un trenino turistico, peraltro a costo zero per l'amministrazione - spiega l'assessore agli eventi Antonio Filipponi - e abbiamo condiviso un progetto legato alla piattaforma turistica Scopri Teramo che permetterà a chi vuole visitare la città di fare fermate strategiche nel centro storico". Le fermate del trenino saranno sei. "Si partirà dalla Madonna delle Grazie, e quindi dagli scavi archeologici, poi una fermata al varco di corso Cerulli dove si potrà visitare palazzo Melatino e piazza Sant'Anna con i resti archeologici, una a piazza Martiri con la visita al Duomo, una lungo corso San Giorgio a largo San Matteo per visitare le varie mostre che si alterneranno all'Arca, una nella villa comunale per visitare la Pinacoteca e, durante gli orari di apertura, fare anche una visita al Castello Della Monica. Il giro si concluderà alla fermata del parcheggio San Francesco".

Il trenino, fino all'inizio del periodo natalizio, sarà operativo il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 e la domenica con orario 10-13 e 14.30-19.30, mentre nel periodo di Natale sarà operativo, sempre con gli stessi orari, tutti i pomeriggi, oltre alla domenica mattina. Il costo del biglietto, che potrà essere fatto direttamente sul trenino, sarà 5 euro per gli adulti, 3 euro fino ai 10 anni e gratuito sotto i 2 anni; con lo stesso biglietto si potrà scendere e risalire dal trenino, che passerà ogni 4-5 minuti. (ANSA).