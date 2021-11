Giustizia: insediato nuovo Capo Procura Pescara Bellelli

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - Si è insediato oggi a Palazzo di Giustizia il nuovo Procuratore Capo della Repubblica del tribunale di Pescara Giuseppe Bellelli. Alla cerimonia di giuramento erano presenti oltre ai familiari tutte le più alte cariche di pubbica sicurezza e i colleghi della Procura insieme al personale dell'ufficio. La carica di capo della Procura era vacante da circa un anno per la messa in pensione del precedente responsabile: le funzioni erano state tenute dal sostituto Anna Maria Mantini.

Nel suo breve discorso Bellelli di insediamento ha più volte citato la Costituzione come faro dell'attività della magistratura oltre a rimarcare il valore dell'impegno civile dell'azione di una procura.

Bellelli ha guidato per sei anni la Procura di Sulmona dalla quale era arrivato proprio da Pescara, nella quale ha esercitato l'azione di sostituto per 20 anni. Alla Cerimonia erano presenti anche gli ex capi dell'ufficio Pietro Mennini e Nicola Trifuoggi. (ANSA).