Famiglie e crisi da pandemia,nuovi buoni spesa Comune Chieti

(ANSA) - CHIETI, 22 NOV - La Giunta comunale di Chieti ha deliberato una nuova erogazione dei buoni spesa alimentari e non alimentari destinati alle famiglie residenti in città che a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso pubblico contenente le informazioni e i moduli per poterne fare richiesta.

L'assegnazione dei buoni avverrà sulla base delle risorse disponibili, fino ad esaurimento fondi - fa sapere l'ente - , secondo la graduatoria crescente del reddito Isee, con il limite per l'ammissione in graduatoria di 12.000 euro in base alla composizione del nucleo familiare: ovvero per nuclei familiari unipersonali l'importo massimo è di 150 euro, per i nuclei familiari di due persone è di 250 euro, per i nuclei di tre persone è pari a 350 euro, in quelli di quattro persone e oltre è di 400 euro. Il buono dà diritto all'acquisto di prodotti di qualsiasi natura, con esclusione di alcolici e superalcolici, armi e munizioni, attività di scommesse e gioco e attività di compro oro.

Le richieste di buoni acquisto si possono presentare a partire dal giorno di pubblicazione dell'avviso fino al 13 dicembre, preferibilmente tramite APP Smart.PA Comune di Chieti, oppure inviando i moduli compilati tramite email al protocollo@pec.comune.chieti.it o tramite i Caf convenzionati e il Segretariato sociale dalle ore 9 alle 13 da lunedì a venerdì.

