Disoccupato da anni, trova lavoro grazie a programma tv

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - Disoccupato over 50 da qualche anno, esubero di una grande azienda abruzzese, trova lavoro grazie a una trasmissione televisiva: una storia a lieto fine che si è concretizzata per Gennaro De Fabritiis che l'altra mattina è tornato a lavorare. Alle 6 è entrato nella sua nuova sede lavorativa, la Adrilog di San Salvo (Chieti), azienda di logistica integrata e servizi, e come prima cosa ha inviato un video di ringraziamento alla tv.

La speranza è diventata realtà grazie a un messaggio video con il curriculum vitae inviato alla trasmissione televisiva 'Traguardo Lavoro', in onda su Rete 8, in collaborazione con il quotidiano regionale 'Il Centro', e condotta da Mila Cantagallo e Andrea Mori ogni lunedì in diretta alle 21. Il messaggio dell'uomo era stato mandato in onda durante la puntata del 1 novembre: coincidenza ha voluto che nella stessa trasmissione fosse ospite il direttore delle Risorse umane di Adrilog, Simona Di Nucci, che ha proposto al disoccupato un colloquio di lavoro per il ruolo di magazziniere-carrellista: dopo qualche giorno si è materializzato l'agognato contratto. (ANSA).