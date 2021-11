Atto vandalico contro sede Cgil S.Vito Chietino

(ANSA) - LANCIANO, 09 NOV - Atto vandalico questa notte contro la sede della Cgil di San Vito Chietino (Chieti). Ignoti hanno mandato in frantumi l'ingresso vetrato e aperto tutti i cassetti dell'ufficio, in corso Della Fazia. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e il nucleo della Scientifica. Sul posto è giunto anche il comandate provinciale colonnello Alceo Greco. Gli investigatori hanno sostenuto che è prematuro trarre le conseguenze sull'accaduto.

La pista politica non è esclusa anche se si sta verificando pure l'eventuale ipotesi di tentativo di furto.

"Ci sentiamo oltraggiati per quanto accaduto - dice Annalisa Antenucci, segretaria provinciale dei pensionati Cgil che presta servizio a San Vito. E' chiaro che in questo periodo di qualsiasi atto si stia parlando ci preoccupa profondamento considerati gli scenari generali. Speriamo che queste cose non avvengano più. A noi fa profondamente male". Sul posto è giunto anche il dirigente della Digos quella questura di Chieti Coriolano Conte. A coordinare l'inchiesta è la procura di Lanciano. (ANSA).