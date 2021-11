Bussi: sindaco 'Soddisfatti, ora Edison rimborsi territorio'

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO, 04 NOV - "C'è estrema soddisfazione per la sentenza della Cassazione, è ovvio, anche perchè la vicenda si è potuta risolvere grazie alla ricostruzione storica fatta dal mio Comune: questa è una ulteriore buona notizia che si aggiunge al cronoprogramma che un mese fa ha dato il via all'iter per la bonifica del sito. La Bonifica dovrà essere terminata entro il 21 luglio 2024". Così all'ANSA il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta, in merito alla sentenza che ha chiuso definitivamente la querelle sulla responsabilità dell'inquinamento mega discarica dei veleni Montedison, in questo caso relativamente ad un parte del sito.

"Sentenza chiarissima, che legittima tutte le altre precedenti - dice il sindaco - Edison dovrà pagare la bonifica e rimborsare il territorio, sia del danno ambientale che di immagine, perchè Bussi è l'unica danneggiata. Ora ci aspettiamo che il tribunale dell'Aquila sia il via al procedimento". (ANSA).