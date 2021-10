Crisi idrica: Ruzzo reti, nel Teramano dispersione al 27,3%

(ANSA) - TERAMO, 28 OTT - "Lo studio di Confartigianato ci offre lo spunto per evidenziare che la provincia di Teramo è tra le quindici migliori province italiane con il 27,3% di perdite idriche tecniche rispetto al 42% della media nazionale: questo risultato è stato possibile grazie agli investimenti mirati che la governance della Ruzzo Reti ha messo in atto negli ultimi anni, come i progetti dedicati alla ricerca delle perdite occulte". A renderlo noto è l'ufficio stampa di Ruzzo Reti.

"Purtroppo i dati nazionali e regionali sono assolutamente preoccupanti - si aggiunge in una nota - e per quanto invece ci riguarda cercheremo di migliorarci ulteriormente per il futuro, nella consapevolezza dell'importanza di ogni singolo litro d'acqua". (ANSA).