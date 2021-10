Nuova casa studente a Teramo: appaltati due lotti

(ANSA) - TERAMO, 26 OTT - Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria a Teramo. Come comunicato dall'Adsu, l'azienda per il diritto agli studi universitari, è stata infatti aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di completamento del miglioramento sismico, la sistemazione del timpano, dei cornicioni e tinteggiatura dell'edificio che affaccia su Viale Crucioli (il lotto B9). La gara è stata aggiudicata alla Ditta Ottavi Costruzioni srl di Subiaco (Roma) e i lavori inizieranno presumibilmente per la seconda metà di novembre. Inoltre, sono stati aggiudicati alla ditta Rizzo Costruzioni srl di Battipaglia (Salerno) i lavori del Lotto B10 consistenti nella sistemazione del parco - lato Viale Cavour - oltre all'interrato ed alla fondazione del nuovo fabbricato destinato alla zona alberghiera della nuova residenza universitaria.

Entrambe le ditte hanno proposto, oltre al ribasso economico, ulteriori interventi migliorativi sul progetto.

"Per il mese di gennaio 2022 contiamo di procedere all'appalto dei lavori del lotto B4 per la fornitura e posa in opera del prefabbricato, delle scale e della passerella in acciaio dell'edificio che sarà destinato agli alloggi - si legge in una nota dell'Adsu - stiamo anticipando le lavorazioni in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto di concessione predisposto dalla Cassa Depositi e Prestiti e firmato dal Miur e dall'Azienda per il diritto agli studi Universitari di Teramo i primi giorni di settembre". (ANSA).