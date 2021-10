Green Pass: M5S, file per controlli in ospedale Chieti

(ANSA) - CHIETI, 26 OTT - "Scene di ordinaria follia all'Ospedale di Chieti: anche questa mattina si registrano code chilometriche all'ingresso del presidio a causa dei controlli del green pass. È la riprova che, nella Asl 02, dagli errori non si riesce mai ad imparare e si preferisce far cadere ogni inefficienza sulle spalle degli incolpevoli cittadini piuttosto che cercare soluzioni adeguate". A denunciarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi che presenterà un'interpellanza sul tema "per chiarire una volta per tutte la questione e capire di chi siano le responsabilità di questi disservizi".

"Con l'Ordinanza del Presidente Marsilio - spiega in una nota - a partire dal 18 ottobre è obbligatoria per visitatori e accompagnatori l'esibizione del green pass nel momento di entrare nel presidio. Un provvedimento previsto da tempo, così come prevedibili erano i disagi e i possibili rallentamenti per completare le operazioni di controllo. Per evitarli, sarebbe bastato lavorare sulla programmazione e sull'organizzazione delle entrate, aumentando il numero del personale addetto e le possibilità di ingresso nella struttura. Invece non solo non è stato fatto niente di tutto questo, ma addirittura è stata richiesta la certificazione verde anche per gli utenti dell'Ospedale, rimandando a casa perfino i pazienti che non fossero in grado di esibirla".

"Il diritto alla salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa - conclude - ed è dovere della Giunta Marsilio e della Asl 02 garantirlo a tutti". (ANSA).