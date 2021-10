Vigili Fuoco, per 'Bottone rosso' in Abruzzo 100 in azione

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - Come in tutta Italia anche in Abruzzo al via oggi la terza esercitazione nazionale dei Vigili del fuoco denominata "Bottone rosso", che prevede l'impiego delle colonne mobili con tutte le specialità fra cui il Saf fluviale, i nuclei Nbcr e il Tas (Topografia Applicata al Soccorso per la ricerca a persona). L'esercitazione in Abruzzo riguarda i quattro Comandi provinciali con oltre un centinaio di uomini impegnati con alcune decine di mezzi.

A Pescara l'esercitazione si tiene sul Ponte del Mare e lungo il fiume Pescara e prevede le manovre standardizzate a livello nazionale, con la calata del gommone dal ponte (Ponte Del Mare) sul fiume e l'imbarco dell'intero equipaggio di soccorritori fluviali. Successivamente sarà simulata una manovra di emergenza che prevede il ribaltamento del gommone, il recupero dello stesso e il rientro dell'equipaggio sull'imbarcazione.

L'esercitazione si concluderà nel tardo pomeriggio e si protrarrà per quattro giorni per permettere ai vigili del fuoco dei quattro turni di parteciparvi. Il coordinamento delle operazioni è del direttore coordinatore Paolo D'Angelo e del direttore vice dirigente Luigi Cupaiolo, coadiuvati dal capo reparto Enio Salle. (ANSA).