Nuoto:Coppa Comen,tre ori in staffetta Italia per Procaccini

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Tre ori in staffetta Italia per la nuotatrice abruzzese Valentina Procaccini alla Coppa Comen, rassegna internazionale in vasca lunga (50 m) che si è svolta nel fine settimana a Belgrado: la 13enne ha dato il suo contributo, sempre in ultima frazione, alle gare dei 4x200 stile libero femminile, dei 4x100 misti femminile, e dei 4x100 stile libero mista, stabilendo in quest'ultima gara anche il record della competizione. L'atleta di Montesilvano è stata la migliore classe 2008 della Coppa Comen.

È da ricordare inoltre la squalifica della staffetta italiana della 4x100 stile libero femminile, dove grazie anche al contributo della Procaccini - questa volta in prima frazione - l'Italia si era piazzata al secondo posto. A livello individuale la giovane in forza al Circolo Canottieri Aniene ha ottenuto il settimo posto nei 100 sl con 59"38 e l'ottavo nei 200 sl con 2'10"87.

La Coppa Comen corrisponde, a livello giovanile, ai Giochi del Mediterraneo, ed è destinata alla Categoria Ragazzi (classe 2007 e 2008): di regola si svolge nel mese di giugno ma, a causa della pandemia, è stata rinviata a ottobre. (ANSA).