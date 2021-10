Delocalizzazioni: Landini, ora legge e politiche industriali

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - "La legge sulle delocalizzazioni è sicuramente importante perché non ce l'abbiamo. Sicuramente non è sufficiente, servono anche delle politiche industriali che favoriscano gli investimenti nel nostro Paese e che costruiscano un rapporto con il territorio molto più forte di quello che c'è adesso". Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un'iniziativa a Pescara, parlando della vicenda della Riello di Villanova di Cepagatti (Pescara) che ha deciso di chiudere e delocalizzare lo stabilimento. In particolare, 71 dipendenti rischiano di rimanere senza lavoro, oltre a 19 che saranno trasferiti.

