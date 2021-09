Sport solidale: premiata Celeste Sailing Team

(ANSA) - PESCARA, 30 SET - Proclamati i vincitori della 4/a edizione della Call to Action organizzata dalla Extra Spa (multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva) e denominata "Le buone notizie dello sport": un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del Coni Nazionale e del Cip Nazionale. Alla manifestazione hanno partecipato 89 società, (10 dall'Abruzzo, 11 dalle Marche, 12 dal Molise, 48 dalla Toscana e 8 dall'Umbria). Si è trattato di un grande successo, considerando anche le difficoltà avute dalle società negli ultimi due anni a causa della pandemia e di una ripresa delle attività complessa e stentata. La giuria riunitasi nei giorni scorsi ha premiato come società vincitrice per l'Abruzzo l'Asd Celeste Sailing Team. "Ho ritenuto di segnalare alla Giuria del premio il progetto di Celeste Sailing Team ASD - ha dichiarato il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro - in considerazione del numero di ragazzi coinvolti, della durata dell'iniziativa, nonché del carattere innovativo dell'attività, che unisce sport, sociale e ecologia. Mi complimento, comunque, con tutti i progetti per la qualità degli stessi". Con una nota la società abruzzese vincitrice ha espresso la sua soddisfazione: "È un onore essere stati scelti per questo premio. Per noi è come vivere una seconda emozione dopo quella provata nel corso del nostro progetto "Vela per il sociale". La soddisfazione maggiore è stata quella di aver letto nello sguardo di decine di bambini lo stupore e la meraviglia per ciò che abbiamo potuto loro offrire per la prima volta. Grazie a Estra che tiene conto di questi valori". (ANSA).