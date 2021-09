Sisma l'Aquila: Draghi in città il 28 settembre con Carfagna

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il presidente del Consiglio Mario Draghi martedì 28 settembre sarà a L'Aquila. Lo rende noto Palazzo Chigi. Insieme alla ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria alla presenza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Si tratta - si legge nella nota di presentazione dell'evento - del monumento realizzato per rendere omaggio alle vittime del sisma che il 6 aprile 2009 ha causato la scomparsa di 309 persone. Il presidente Draghi e la ministra Carfagna prenderanno parte, inoltre, alla firma dell'avvio dell'ultimo procedimento di concessione di contributo per la ricostruzione privata.

Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli e informazioni. (ANSA).