Acea: acquista per 61 mln 65% Deco, focus gestione rifiuti

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Acea ha sottoscritto un accordo con la società Rem (operatore privato controllato dalla famiglia Di Zio) per l'acquisizione del 65% di Deco e, tramite quest'ultima, del 100% di Ecologica Sangro che sarà acquisita da Deco entro la data del closing dell'operazione. Deco è attiva nel settore dei rifiuti in Abruzzo e si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e di impianti di recupero energetico da fonti rinnovabili. Il valore economico dell'operazione, riferita al 100% di Deco, in termini di enterprise value è di 68 milioni di euro. Il prezzo provvisorio per l'acquisizione del 65% di Deco è pari a 61,4 milioni di euro, verrà corrisposto utilizzando risorse proprie di Acea e - spiega una nota - sarà oggetto di conguaglio sulla base dei valori della posizione finanziaria netta al closing. L'accordo prevede la possibilità per Acea di aumentare la partecipazione al 100% di Deco. (ANSA).