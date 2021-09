Covid: 85 nuovi positivi in Abruzzo, 75383 guariti

(ANSA) - PESCARA, 11 SET - Oggi in Abruzzo 85 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 95 anni), eseguiti 3049 tamponi molecolari e 5673 test antigenici, nessun deceduto, 75383 guariti (+135), 2186 attualmente positivi (-51), 72 ricoverati in area medica (-6), 6 in terapia intensiva (+1), 2108 in isolamento domiciliare (-46). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (16), Chieti (25), Pescara (26), Teramo (20). Sono stati assegnati alla relativa provincia 2 casi la cui residenza era in accertamento. (ANSA).