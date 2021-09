Terremoto: da oggi più contributi per riparazione edifici (2)

(ANSA) - ANCONA, 10 SET - Tra le misure a favore delle imprese, la semplificazione dei pagamenti spettanti alle imprese costruttrici sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, ma anche la possibilità di elevare al 50% la quota di lavori in subappalto ed una revisione dei requisiti richiesti alle imprese per partecipare agli appalti, misure che puntano ad ampliare l'offerta degli operatori economici che operano sul mercato.

Sempre per le imprese si prevedono nuove regole, più semplici, per il rimborso dei beni strumentali danneggiati dal sisma e per le delocalizzazioni che si rendono necessarie per effettuare i lavori di ripristino o ricostruzione degli immobili che le ospitano, mentre viene sospeso l'obbligo di demolizione delle strutture temporanee nel momento in cui viene riacquisita, dopo i lavori, l'agibilità degli immobili originari.

I ritocchi del 6% e dell'11% per gli immobili residenziali e produttivi si applicano sia al costo parametrico convenzionale - calcolato a metro quadrato in base allo stato di danno - che all'importo complessivo risultante dal computo metrico elaborato dal progettista sulla base del prezzario sisma 2016. Gli aumenti del contributo scattano da oggi per tutte le nuove domande, per quelle già presentate, ma non ancora giunte alla conclusione del procedimento, e vengono riconosciuti anche per i cantieri già aperti, per le lavorazioni effettuate a partire dal primo gennaio di quest'anno. Per le nuove domande i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa al prezzario Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e per le voci non contemplate.