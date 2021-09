Pallamano: Malagó inaugura impianto federale a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 03 SET - "Quella di oggi è una giornata importante per la città di Chieti, per l'Abruzzo e per il nostro Paese. Occasioni come questa fanno bene allo Sport". Lo ha detto oggi a Chieti il presidente del Coni Giovanni Malagó a Chieti all'inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale della Pallamano di Chieti. "Per la pallamano questo impianto è storico. Con questo impianto si sono creati i presupposti affinché la pallamano cambi completamente strategia, e possa puntare e credere in un progetto che - ha detto il presidente del Coni nazionale - senza questo impianto non sarebbe stato realizzabile. Non è detto che questo avvenga ma oggi abbiamo creato i presupposti. Parliamo di una struttura bellissima e funzionale dove potranno allenarsi i nostri ragazzi". (ANSA).