Paralimpiadi: domani in gara Addesi nel ciclismo

(ANSA) - PESCARA, 30 AGO - Domani l'atleta abruzzese e di punta della nazionale di ciclismo Pierpaolo Addesi alle Paralimpiadi di Tokyo correrà la cronometro sulla distanza di 32 chilometri nella categoria MC5 (‪alle 13:51‬ locali, le ‪6:51‬ in Italia) come ulteriore step di avvicinamento alla prova in linea di ‪venerdì 3 settembre‬ (in via di definizione l'orario compreso ‪tra le 2:30 e le 9:45‬ in Italia) in cui misurerà le proprie ambizioni per provare a conquistare il podio. Mauro Sciulli, presidente regionale del Cip Abruzzo spera in un exploit: "Sono particolarmente emozionato per la presenza dell'atleta abruzzese e simbolo del movimento paralimpico della nostra regione come Comitato Italiano Paralimpico. Auguro a Pierpaolo veramente con tutto il cuore di riportare a casa una medaglia che sarebbe un simbolo importantissimo per lo sport abruzzese e per la famiglia paralimpica in particolare". Nel judo l'atleta azzurra Carolina Costa è salita sul terzo gradino del podio per un risultato strabiliante con un pizzico d'Abruzzo per merito di Silvio Tavoletta, di Chieti, tecnico FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), il cui lavoro di preparazione nel dietro le quinte ha consentito alla judoka siciliana di conquistare un'altra medaglia di bronzo per l'Italia nella massima rassegna paralimpica. (ANSA).