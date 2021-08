Naiadi: gestione va alla Pretuziana di Teramo

(ANSA) - PESCARA, 25 AGO - Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità da parte della Regione Abruzzo: sarà la società Pretuziana di Teramo a gestire le piscine Le Naiadi, chiuse da dieci mesi. La società teramana che nel capoluogo aprutino gestisce la piscina e altri impianti sportivi come il palasport di San Nicoló, conta di poter riaprire l'impianto di viale Riviera Nord entro settembre. Gli uffici della Regione coordinati dal dirigente Carlo Tereo de Landerset nelle prossime ore chiuderanno il cerchio.

Massimo Pompei, amministratore unico della Pretuziana spiega quello che accadrà: "La prima cosa che faremo è contattare tutti i dipendenti che hanno lavorato fino ad oggi nel complesso delle Naiadi per ricominciare con loro questa avventura. Diciamo che il bando stabilisce di poter lavorare solo un anno, ma speriamo di poter fare un progetto di ristrutturazione molto più concreto e molto più lungo per poter ridare vita ad un impianto importante come quello delle Naiadi. L'idea nostra è quella - conclude Pompei - di poter lavorare su un progetto pluriennale".

Al fianco della Pretuziana lavoreranno alla gestione delle Naiadi la Rari Nantes L'Aquila e alla Effegiquadro di Pescara.

