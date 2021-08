Pescara, per gara con Napoli ok vendita biglietti

(ANSA) - PESCARA, 12 AGO - Il Napoli Calcio ha comunicato in serata le modalità d'ingresso per gli sportivi che volessero assistere alla gara amichevole Napoli-Pescara, in programma sabato 14 agosto alle 17.30 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro (L'Aquila). A partire fino alle ore 12 di sabato 14 agosto 2021, in accordo con la Questura locale, sono abilitati alcuni punti vendita a Pescara, esclusivamente per i tifosi ospiti del Pescara (settore curva sud). Il prezzo del biglietto è di 20 euro. Vista la presenza della tifoseria pescarese (considerando molti tifosi biancazzurri in vacanza in Alto Sangro), la Questura di Pescara ha predisposto la presenza di agenti di Polizia a Castel di Sangro. (ANSA).