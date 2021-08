Torna Festival Lettera d'Amore a Torrevecchia Teatina

(ANSA) - TORREVECCHIA TEATINA, 05 AGO - Si apre il Festival della Lettera d'Amore giunto alla XXI edizione, che quest'anno celebra il decennale della fondazione del Museo. A programma prevede per venerdì 6 agosto numerose iniziative. A Torrevecchia Teatina, presso la sala adunanze del Consiglio Comunale del Palazzo del Marchese Valignani, dalle ore 9 alle 13, dopo il saluto del Sindaco di Torrevecchia Teatina Dott. Francesco Seccia, si svolgerà un convegno di associazioni culturali e piccoli Musei del Medio Adriatico dal titolo: "Passato, presente e futuro di istituzioni culturali e musei alla luce dell'esperienza del Covid".

Sull'argomento interverranno: per l'Associazione Grafologica Italiana di Ancona, l'Organizzatrice del Festival della Scrittura a mano Prof.ssa Iride Conficoni, per il Museo dei fossili e delle ambre di San Valentino in Abruzzo Citeriore, il Responsabile Dott. Beniamino Gigante, per il Museo universitario d'Abruzzo - Museo della storia delle scienze biomediche di Chieti il Direttore Prof. Luigi Capasso, per il Museo del precinema di Loreto Aprutino il Direttore Dott. Nicola Joppolo e la Dott.ssa Donatella Granchelli, per l'EnoMuseo di Tollo il Sindaco di Tollo Dott. Angelo Radica e il Direttore dell'EnoMuseo Prof. Massimo Pasqualone, per il Museo della Lettera d'Amore di Torrevecchia Teatina il Direttore Cav. Dott.

Massimo Pamio, per il Museo dell'abito tradizionale e delle tessiture tradizionali il Direttore prof. Francesco Stoppa.

A seguire, la cerimonia di assegnazione riconoscimenti.

Riceveranno l'ambito trofeo del "Premio Lettera d'Amore": Annamaria Albertini per la scrittura letteraria, Maurizio Di Fazio per il giornalismo, Daniela Musini per il romanzo-saggio "Le magnifiche", Raffaele Di Virgilio per la cultura umanistica, Gino Di Tizio per il giornalismo. Infine, sarà eletto il Miglior Sindaco d'Abruzzo. (ANSA).