Rifiuti: isole ecologiche in Comuni turistici

(ANSA) - L'AQUILA, 26 LUG - I Comuni di Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere, in concomitanza con la stagione turistica, hanno attivato le isole ecologiche per la raccolta differenziata di Asm spa: un sistema moderno, igienico e di gradevole impatto visivo, a disposizione di residenti e dei tanti turisti che popolano i comuni montani nella stagione estiva. Raccolta differenziata non solo di prossimità, ma attraverso Ecoisole Ecologiche, per i comuni che fanno parte della compagine sociale di ASM. Oggi all'Aquila sono state inaugurate le Ecoisole, alla presenza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'Assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila, Fabrizio Taranta Massimiliano Giorgi (Montereale), Luigi Cannavicci (Campotosto) , Maurizio Pelosi (Capitignano) e Pio Feneziani (San Pio delle Camere).

"Questo è il risultato di un lungo lavoro svolto insieme ai Comuni della compagnino di Asm - ha detto l'amministratore unico di Asm, Lanfranco Massimi. "Ringrazio i comuni che ci hanno dato fiducia in questo percorso. Il sistema delle Ecoisole ha dimostrato, nel capoluogo, che è un buon sistema di raccolta differenziata, tra i tanti esistenti. Portarlo nei Comuni è un nuovo tassello messo al percorso che stiamo costruendo insieme".

Nelle Ecoisole si smaltiscono carta, plastica, metallo, organico, vetro e rifiuto indifferenziato. Inoltre sarà possibile conferire pile esauste, farmaci scaduti, piccoli raee (es. telefonini). All'interno vi sono dei sensori ottici che permettono, da remoto, all'ASM di verificare il livello del conferimento dei rifiuti ed allertare l'intervento di svuotamento.Le Ecoisole sono inoltre rispettose dall'ambiente, a partire dal loro funzionamento, perchè si servono di energia prodotta da pannelli solari. Per un accurato controllo sono provviste di telecamere di sorveglianza e, in caso di necessità sarà possibile inviare il video alle autorità competenti. Ogni Ecoisola è personalizzata con bellissime foto dall'alto dei paesi, tanto da diventare immagine vetrina dei territori stessi.

Per poter conferire i rifiuti differenziati presso l'Ecoisola i cittadini potranno usare la propria tessera sanitaria. (ANSA).