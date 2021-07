Parco Maiella, Fabiana Donadei nuovo presidente Comunità

(ANSA) - SULMONA, 22 LUG - Fabiana Donadei, assessore al Comune di Pratola Peligna (L'Aquila), è il nuovo presidente della Comunità del Parco Nazionale della Maiella; vicepresidente è stato nominato Levino Di Placido, sindaco di Pennapiedimonte (Chieti). La dottoressa Donadei, laureata in Biologia, succede al dottor Alessandro D'Ascanio, sindaco di Roccamorice (Pescara). L'elezione rappresenta un importante momento di rilancio di un organo essenziale per il governo del Parco Nazionale, come definito dalla legge 394/81, insieme al presidente e al Consiglio Direttivo.

Grande compiacimento è stato espresso dal presidente del Parco,Lucio Zazzara, dal vicepresidente Tiziana Di Renzo e dal direttore Luciano Di Martino poiché, dopo il lungo periodo di attesa imposto dalla pandemia, si completa la costituzione del sistema di governo dell'Ente.

La Comunità del Parco è composta dai rappresentanti di tutti gli Enti che hanno una competenza sul territorio della Maiella (Regione, Province, Comunità Montane e Comuni) e si esprime - quale organo consultivo e propositivo - su tutta una serie di atti molto importanti. In particolare, il suo parere è obbligatorio sul regolamento del Parco, sul piano per il Parco, sul bilancio e sul conto consuntivo, oltre che su altre questioni. La Comunità delibera anche, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento. (ANSA).