Go Abruzzo Fest, teatro e danza con 'Del trucco e dell'anima'

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 21 LUG - "Κλόουν. Del trucco e dell'anima" è il titolo dello spettacolo del regista e coreografo Tiziano Di Muzio, in programma stasera, 21 luglio, alle 21 in piazza San Francesco a Guardiagrele (Chieti), che debutterà nell'ambito della settima edizione del 'Go Abruzzo Festival'. In scena le otto danzatrici del TDM Dance Group, Bruna Cerasa, Fiorella Colopi, Lidia Daddario, Elena Fogliano, Elisa Fusco, Irene Mammarella, Giorgia Nicolosi e Chiara Tedeschi. Il gruppo, con sede a Chieti, nel Centro di Formazione Professionale Progetto Danza, nasce nel 2012 ed è diretto da Di Muzio con l'obiettivo di dare a danzatrici e danzatori la possibilità di fare esperienza di palcoscenico.

Per Tiziano Di Muzio e l'ensemble "Κλόουν. Del trucco e dell'anima" quello di stasera rappresenta il ritorno alla casa natale. Dopo un anno e mezzo segnato dalle difficili condizioni lavorative per il settore dello spettacolo e della cultura, questo debutto ha il sapore di un miracolo. Dopo anni di impegno, in un'intensa attività di formazione e coreografia, Di Muzio tornerà nel luogo che l'ha visto crescere e gettare le basi nell'arte della danza e del teatro. La performance si svolgerà sulle note di Satie, Bach e Chopin, sapientemente accostate ad autori e brani di generi diametralmente opposti e alla tecnica, all'armonia e alla sensualità che caratterizzano lo stile del TDM Dance Group. La coordinatrice del ballo per il festival è la teatina Maria Cristina Esposito. (ANSA).