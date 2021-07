AbruzzoCheCresce, avviso Fira per servizi finanziari online

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - Con la pubblicazione dell'Avviso esplorativo sui servizi Fintech parte il progetto #AbruzzoCheCresce, un'iniziativa di Fira, la Finanziaria regionale abruzzese, orientata allo sviluppo economico di imprese e investitori.

Un progetto, si legge in una nota, destinato a diventare una "capsula dedicata all'Abruzzo che cresce" e che nella sua fase iniziale prevede la presentazione di tre diverse misure che si compiranno nei prossimi mesi.

Il primo avviso pubblicato intende raccogliere la disponibilità di operatori economici finanziari in grado di offrire servizi tecnologicamente avanzati, finalizzati a fornire liquidità al tessuto produttivo locale.

A breve saranno resi noti i dettagli per il completamento del progetto #AbruzzoCheCresce. (ANSA).