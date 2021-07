Sport del mare, a Pescara rinasce Circolo nautico

(ANSA) - PESCARA, 06 LUG - Rinasce a Pescara il Circolo Nautico, sulla scia del glorioso Club Nautico. Dopo l'apertura della sede nella storica 'Club house' del Porto turistico Marina di Pescara, c'è stata l'inaugurazione ufficiale e la presentazione al pubblico e alle autorità, alla presenza del presidente del Circolo, Nino Venditti, del consiglio direttivo, dei soci vecchi e nuovi e di tanti appassionati di vela e nautica. L'obiettivo è quello di far tornare Pescara al centro degli interessi sportivi, ricreativi e culturali che ruotano intorno agli sport del mare. Per domenica prossima è in programma la prima veleggiata del Cnp.

Domenica scorsa, invece, l'Assonautica Pescara ha partecipato al grande flash mob nazionale della nautica italiana promosso dall'associazione di promozione sociale "Diecimila vele di solidarietà" di La Spezia. In città, per l'occasione, è arrivato il presidente nazionale di Assonautica, Giovanni Acampora , affiancato da quello della sezione pescarese, Francesco Di Filippo. All'iniziativa ha preso parte la quasi totalità dei circoli e associazioni nautiche, porti e approdi turistici pescaresi e abruzzesi. Tutte le barche hanno issato un nastro rosso come segno convenzionale per dire stop ad ogni forma di violenza sulle donne. (ANSA).