Ddl Zan: Salvini, togliamo punti critici o legge si affossa

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - "Ho fatto una proposta a Letta e a tutti i partiti. Troviamoci entro domani sul ddl Zan. Togliamo quelli che anche secondo il Santo Padre e la Santa Sede sono passaggi critici: le scuole, i bimbi, la cui educazione spetta a mamma e papà, i reati di opinione e le censure. Concentriamoci sulle punizioni di chi abusa o aggredisce due ragazzi o due ragazze che hanno tutto il diritto di amarsi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pescara per un evento per la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia, rispondendo a una domanda dei cronisti sul ddl Zan.

"Spero che Letta e il Pd - ha aggiunto - non insistano nella loro strada solitaria perché rischiano di affossare totalmente e definitivamente la legge". (ANSA).