Pescara Calcio, Contrader confermato sponsor biancazzurro

(ANSA) - PESCARA, 02 LUG - Inizia la nuova stagione del Pescara 1936 che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

In attesa che il calciomercato entri nel vivo, la società ha comunicato che in data odierna è stato rinnovato il rapporto di partnership con l'azienda campana #Contrader, gruppo leader nella ricerca di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e ricerca biomedicale applicate al mondo dello sport e non solo.

"Siamo felici di proseguire questo rapporto con Pescara Calcio, un accordo all'insegna della passione per lo sport e la volontà di restare accanto ai colori biancazzurri - il commento di Sabatino Autorino, Ceo del gruppo Contrader - Visti anche gli ottimi risultati arrivati dalle giovanili del Pescara stiamo pensando nel prossimo futuro di attivarci per un maggiore impegno sviluppando nuovi sistemi di misurazione coinvolgendo anche il settore scuola calcio".

A rimarcare questa volontà, dal prossimo anno #Contrader sarà presente come main sponsor sulle maglie della prima squadra Pescara Calcio e sulle maglie della squadra Primavera che si appresta ad affrontare il massimo campionato di calcio giovanile. (ANSA).