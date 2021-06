Zaki: ok Consiglio comunale Pescara a cittadinanza onoraria

(ANSA) - PESCARA, 28 GIU - Patrick George Zaki, lo studente dell'Università "Alma Mater" di Bologna in carcere in Egitto dal febbraio dell'anno scorso con l'accusa di propaganda sovversiva su internet contro il governo del suo Paese, è da oggi cittadino onorario di Pescara. Lo ha deciso il Consiglio comunale, che ha approvato con 25 voti favorevoli su 26 la relativa proposta di delibera, frutto di un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle votato dall'aula lo scorso 29 aprile.

La consigliera comunale Erika Alessandrini (M5s), subito dopo il voto, definisce lo studente come "simbolo unanime della lotta universale contro la privazione di un diritto insopprimibile, come quello della libertà individuale, della lotta contro la violazione dei diritti umani e contro l'arbitrio nell'imporre una immotivata e ingiusta carcerazione, che deve essere interrotta al più presto. Un atto importante - sottolinea - che si aggiunge all'eco nazionale che chiede fortemente che Patrick possa diventare cittadino italiano".

La seduta odierna, dopo molti mesi di attività in videoconferenza, è stata la prima in presenza, in una sala consiliare ristrutturata e ammodernata dal punto di vista della tecnologia. Per l'occasione ha partecipato alla parte iniziale dei lavori anche il Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo. In apertura dei lavori il presidente dell'assise civica, Marcello Antonelli, ha affermato l'importanza di tornare a tenere l'assemblea nella sede istituzionale dopo un lungo periodo di disagio legato alla pandemia. Il sindaco Carlo Masci ha affermato in aula che "l'anno durissimo che ci siamo lasciati alle spalle ha messo in luce un grande spirito di collaborazione tra le istituzioni presenti sul territorio, grazie al quale ho potuto assumere le decisioni più difficili sapendo di avere con me la forza e il supporto del Governo e delle autorità preposte". (ANSA).