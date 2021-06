Trasporti: Emiliano, potenziamento Adriatico è priorità

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - "Quello del potenziamento delle infrastrutture rappresenta una priorità assoluta per le Regioni che si affacciano sull'Adriatico. Io credo che occorre oggi più che mai, e su questo si deve lavorare, su un riequilibrio fra le dorsali Adriatica e Tirrenica. Occorre una maggiore fruibilità fra le due dorsali. Noi stiamo lavorando su questo nell'ambito della Bari-Napoli e credo che lo stesso possa essere fatto per altri corridoi. Occorre in questo senso uno sforzo comune". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante il webinar organizzato dalla Regione Abruzzo denominato "Verso una direttrice Adriatico-Ionica multimodale e pluriconnessa al versante Tirrenico". (ANSA).