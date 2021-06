Calcio: Chieti promosso in serie D

(ANSA) - CHIETI, 16 GIU - Il Chieti promosso in serie D. Dopo un anno di purgatorio in Eccellenza Abruzzo, i neroverdi tornano nel torneo nazionale grazie alla vittoria ottenuta oggi a Capistrello per 3-0 (reti di Fabrizi, autogol Fanti, Rodia). La squadra teatina ha ottenuto in anticipo la matematica promozione nella serie superiore e domenica festeggerà con i suoi tifosi all'Angelini nel match con la Renato Curi Angolana. (ANSA).